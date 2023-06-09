城規會通過放寬油麻地商業與住宅地發展密度及高度

市建局早年提出油麻地和旺角的規劃研究，並提出發展建議，規劃署就此進行改劃工作，最新修訂《油麻地分區計畫大綱圖》，放寬彌敦道部分地皮的商業用地的發展密度及高度，周五(9日)獲城市規劃委員會通過，當中，取消地積比率最高12倍的限制，只要符全建築條例就可達至15倍，同時，區內包括廣東道及新填地街一帶部分住宅地發展密度亦由7.5倍，提高至8.5倍，市場料有關改動，將有助區內舊樓重建及增加發展潛力。

上述最新修訂及旺角登打士街至佐敦道一段彌敦道兩旁的商業用地，發展密度增幅約25%。而建築物高度限制亦由原先最高主水平基準以上110米，提高至140米，升幅約27.3%。

另外，是次亦將包括文成街兩旁、廣東道及新填地街一帶的住宅(甲類)2地帶，改劃作住宅(甲類)，地積比率上限由7.5倍，提高至8.5倍，建築物高限由100米，放寬至115米，升幅約15%。

此外，廟街及吳松街兩邊街道住宅地皮，現屬住宅（甲類）用途，也改為其他指定用途註明「混合用途」地帶，建築物高度限制同樣由100米，放寬至115米，並作特色主題街道。

另方面，合和實業提交的灣仔多幅地皮合併改劃為「綜合發展區」地帶作住宅發展的申請，獲城規會批准，發展範圍包括灣仔山坡臺1、1A、2和3號、船街55號的南固臺，以及2014年向政府買入的捷船街1至5號，與船街53號妙鏡臺和毗連政府土地，地盤面積共約3.06萬方呎，以地積比率5倍，興建一幢不21層高住宅大廈，提供255個住宅單位，涉及樓面共約14.97萬方呎，另設約2,570方呎非住用樓面，項目總樓面約15.22萬方呎。至於南固臺為一級歷史建築物，則還原及保育，並作非牟利用途。