建銀國際：恒指下半年料先升後跌　萬八點有較好支持

建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利預期港股下半年先升後跌，反彈窗口主要集中在第三季，隨着第三季接近尾聲，特別是政策預期逐步兌現以後， 市場需觀察新的風險，比如美國通脹變化，美國經濟衰退風險在第三、第四季將會更充分體現，總體第四季挑戰較多，論回調空間，如果企業盈利及經濟復甦的基本面有更好支持，單是風險情緒的擾動不會導致市場狀況明顯差過上半年，預計恒指在18,000點有較好支持。

該行預估下半年恒生指數上落區間介乎18,000至21,500點，國企指數上落區間介乎6,000至7,400點，科技指數介乎3,600至4,600點。

趙文利說，7月政治局會議及預期秋季召開的三中全會將會是重要的政策觀察窗口。受益於估值優勢及穩增長政策加碼預期，港股下行空間相對有限，但未來需要更多政策利好及經濟基本面的支持才能打開上行空間。

他說，美聯儲加息接近尾聲，建議由超配價值，轉向價值股及成長股之間平衡配置。攻守兼備的中字頭仍有配置價值，主要涉及電訊、能源及基建裝備板塊，業績能見度高的科技龍頭及地產行業整合的受益者，將會提供更多股價修復彈性；利率見頂，逢低吸納本地地產股及黃金股。