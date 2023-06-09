財金官員：港成亞洲綠色金融樞紐

有本港財金官員周五(9日)在一個財經論壇致詞時，介紹港府在推動香港綠色和可持續金融發展的決心和工作。

他指，香港憑藉「一國兩制」下的獨特制度和區位優勢，是國際金融中心，深獲國際投資者的信賴，而且市場運作高效。因此，香港可以擔當引導國際資金配對優質綠色項目的重要角色，為區內以至亞洲的綠色轉型作出積極貢獻。

現時，香港已是亞洲的綠色金融樞紐。2022年在香港發行的綠色和可持續債務總額較2021年增長超過40%，達到805億美元。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲區此等債券的市場份額超過三分之一，居亞洲第一位。

他提到，自2021年起，深圳市政府和海南省政府相繼在香港發行離岸人民幣地方政府債券，包括綠色、藍色及可持續發展債券。乘着這優勢，未來會邀請更多省市政府、機構和企業透過香港的資本市場作綠色籌融資。

他稱，除了綠色金融的體量以外，香港的專業服務國際一流，深得各方認可，在標準制訂、對接內地和國際標準、綠色項目認證等方面都可以發揮很大作用。就此，正探討建立綠色分類框架供本地市場採用，協助定義對減緩氣候變化作出重大貢獻的活動。這個框架將會與由內地及歐盟於去年發表的共通綠色分類目錄(Common Ground Taxonomy)銜接。

展望未來，會更着力促進跨界別研發方案、支持研發成果的應用，更好推動整個綠色科技從創新研發、商品轉化，到量化生產以及產業化的循環發展。

他認為，新能源產業有助應對氣候變化和實現碳中和的目標。港府的「引進重點企業辦公室」，在引進世界各地具代表性、高潛力的企業時，其中一個重點，就是新能源科技和新材料。透過吸引這些企業落戶香港，整個綠色的產業鏈將會更為蓬勃和強大。

最後，他表示，在巨大的綠色市場機遇面前，目前全球尚未出現具領導地位兼具綠色科技及綠色金融產業集群的城市。香港絕對有能力更好結合兩者，借助這「雙引擎」相互促進以加速相關的產業發展和建構一條全新的產業鏈。建設國際綠色科技及金融中心將為香港帶來新的藍海。