許正宇：美國加息對香港金融及貨幣穩定並不構成影響

財經事務及庫務局局長許正宇在內地出席活動時表示，過去一年美國持續加息不會對香港的金融及貨幣穩定構成影響。港府一直統籌各金融監管機構，確保金融及貨幣市場系統運作暢順。同時指出，金融安全對國家安全與發展至為重要。香港作為國家的國際金融中心，一直以維護國家金融安全為己任。

他提到，通過「全天候、跨市場、聯動式」的監測系統，港府與金融監管機構持續監察市場是否出現系統性風險的迹象，並會按需要即時果斷應對。國家的發展進入新時代，在國家堅持改革和高水平雙向開放的進程中，香港更是國家金融市場改革和對外開放的「試驗田」和「防火牆」。因此，香港更要守好金融安全的底線，居安思危，時刻做好準備。

許正宇透過視像參與另一個活動時指出，自2021年9月開通的跨境理財通，讓包括香港、澳門和廣東省內九個城市的居民可跨境投資大灣區內銀行銷售的理財產品，相信計劃有很大發展潛力，港府會繼續與內地監管部門探索完善措施。至今年4月，參與跨境理財通的個人投資者已超過5萬，跨境匯劃金額逾34億元人民幣。

他又指，為促進大灣區保險市場互聯互通，正爭取讓香港保險業於南沙、前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠及續保等支援。另外，香港將配合「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」的時間表，同步落實跨境汽車保險「等效先認」政策，讓經大橋進入廣東省行駛的香港私家車向香港保險公司投保的責任範圍可擴大到內地的第三者責任保險，而車主並不需要分別購買兩地保單。