陳浩濂：環球逾百頂尖家族辦公室稱有意在港推展業務

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂出席活動時表示，今年3月底舉辦的家族辦公室論壇「裕澤香江」，環球逾100個頂尖家族辦公室的決策者與會者對論壇的反應非常正面，很多都表示有興趣在香港推展業務。港府會繼續透過多管齊下的方式，建立便利家族辦公室的營商環境，吸引家族辦公室來港落戶和營運。

他指出，香港作為亞洲領先的國際金融中心，在安排亞洲國際債券、保險密度、資產及財富管理規模、離岸人民幣流動資金池和支付金額，以及安排發行綠色和可持續債務等方面均於區內名列前茅，香港可提供多元化的投資工具和服務，為家族辦公室提供龐大的投資機遇，是家族辦公室為財富實現長遠增長的理想地點，同時引進資金推動粵港澳大灣區高質量發展。

他提到，香港是企業拓展全球業務的理想地方，核心競爭力包括資本和資訊自由流動、普通法制度、低稅率和簡單稅制、以及富有經驗專業人才庫。聯繫匯率制度從1983年建立以來，一直運作暢順，擁有龐大的外匯儲備作支持，現時有過4,200億美元儲備，相當於貨幣基礎大約1.8倍。另外，過去幾年香港的財富管理業務持續增長。據去年一份關於跨境財富管理的行業報告，按照資產管理規模計算，2021年香港作為跨境財富中心在全球排名第二，在亞洲排名第一。根據另一項調查，截至2022年上半年，在全球城市中香港擁有最多的超高淨值人士，超過1.5萬人，超過世界排名第二的紐約和世界排名第三的洛杉磯。

陳浩濂認為，與內地市場互聯互通是香港的優勢，香港推動家族辦公室業務，將可以為粵港澳大灣區的發展提供重要支持，進一步推進粵港兩地的資本市場、保險市場、財富管理、金融科技、綠色金融等領域深度合作，為高質量建設大灣區和加強國家金融市場改革作出積極貢獻。