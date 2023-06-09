恒指公司：將維持採用港幣櫃台股價去計算恒生指數

港幣人民幣雙櫃台模式本月19日推出。恒生指數公司宣布，恒生指數系列將維持採用港幣櫃台的股價來挑選成分股及計算指數，而評估相關公司的流動性時，兩個櫃台的成交金額或成交數量將相加計算。

恒生指數公司指，將觀察人民幣櫃台在港的交易情況，並適時檢討對同時設立港幣人民幣雙櫃台的香港上市公司的指數處理方法。