北角丹拿花園原業主持貨8年僅賺11萬 扣使費恐蝕讓離場

二手樓價回落，港島屋苑再錄損手買賣。北角丹拿花園三房單位，減價80萬元，以958萬元成交，較4個月前同類型單位賣平約6%，原業主持貨約8年，帳面僅賺11.2萬元，扣除使費料蝕讓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角丹拿花園3座高層H室，實用面積約665方呎，三房間隔，望樓景，1月叫價1,038萬元，減價80萬元，以958萬元成交，呎價約14,406元，較4個月前同類型單位做價低約6%，原業主持貨約8年，帳面升幅僅約1%，扣除厘印費等交易成本，需蝕讓離場。

●美聯陳凱廸表示，西半山輝鴻閣高層B室，實用面積約1,081方呎，套三房間隔，近期叫價約2,500萬元，並獲外區用家垂青，議價後連車位以約2,350萬元成交，呎價約21,739元。

●利嘉閣黃國然指，堅尼地城泓都1座中層E室，實用面積約470方呎，兩房間隔，望山景及海景，新買家為換樓客，單位原先叫價1,120萬元，雙方議價後，終以1,000萬易手，呎價約21,277元。

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新界區

●利嘉閣鄧達榮稱，房協將軍澳茵怡花園2座低層B室，實用面積約557方呎，三房間隔，未補價第二市場以450萬元ah1q ，呎價約8,079元，原業主於2003年以約103萬買入，持貨約20年帳面獲利約347萬元，期內升值約3.4倍。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山天宇海5B座中層A室，實用面積約821方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,150萬元，議價後以1,088萬元易手，呎價約13,252元，新買家為用家。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山雲海Maple Court第1座中層A室，實用面積約534方呎，兩房間隔，望樓景，放盤3個月，叫價980萬元，以950萬元成交，呎價約17,790元，原業主於2019年8月購入，持貨近4年帳面蝕110萬元，單位期內跌價約10%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田綠怡雅苑3座低層1室，實用面積約575方呎，兩房間隔，放盤10日，未補價第二市場叫價628萬元，以622.8萬元成交，呎價約10,831元。，原業主於2016年9月以438萬元購入，持貨約7年帳面獲利184.8萬元。

●中原陳廸豪指，沙田第一城本月暫錄約5宗買賣，包括34座高層C室，實用面積707方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以970萬元沽出，呎價約13,720元，新買家為同區換樓客，已睇樓約2個月，見原業主有議價空間入市單位自住。

●中原侯惠良稱，沙田濱景花園6月暫錄1宗買賣，單位為2座高層H室，實用面積約555方呎，兩房間隔，放盤時開價約860萬元，今年1月減至800萬元，雙方議價後以768萬元易手，呎價約13,838元，累減約92萬元，新買家為用家。

●中原劉德興指，粉嶺上水區6月暫錄約8宗二手買賣，牽晴間8座中層A室，實用面積約386方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，議價後以535萬元易手，呎價約13,860元，新買家為用家。

●中原王勤學表示，元朗二手市場6月暫錄約16宗買賣，包括金龍樓2座低層B室，實用面積約431方呎，開價413萬元，以410萬元沽出，呎價約9,513元，新買家為上車客，原業主則於2015年7月以363萬元購入，持貨約8年帳面獲利47萬元，升值約13%。

●中原陳智生稱，屯門啟豐園2座高層B室，實用面積約410方呎，兩房間隔，享全海景，去年最初放盤價為650萬元，累減124萬元或約19%，以526萬元沽出，呎價約12,829元，新買家為同區上車客。

●祥益袁思賢表示，房協屯門景新臺1座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，增加議幅累積減價達23萬元，區內白居二中籤者決定在未補價第二市場以357萬元購入自住，呎價約7,376元。

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