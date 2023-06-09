專家樓評：港房屋政策走向正確方向...

近日港府似乎在考慮為首次置業市民再放寬按揭成數比例，若是將現在的首置按揭最高成數由九成增加為九成半的話，筆者是同意的。進一步放寬首置按揭成數是對症下藥，針對了現實中年輕人儲首期買樓困難的實際情況。

筆者認為，政府對房屋政策開始掌握到真正的重點，政策的最終目的其實就是令年輕人可以買得起樓，而不是甚麼公屋或者過渡性房屋。目標應是分配財富以及令市民能置業安居。

高成數按揭改善令二手轉流率增加，再加上收緊公屋的富戶政策令公屋轉流率低的問題有望解決，若再配合提高首次置業的按揭成數，這些也是正確的方向。

當然，筆者仍然有意見想補充，就是應重啟2004年停辦的「置業資助貸款計劃」，才令房屋政策徹底有效。提高按揭保險的成數只是解決到部分問題，按揭成數的放鬆無法取代置業資助貸款。這件事政府是物有所值，因為是將一個資助受眾變為一個有資產的納稅人，得到的資產利益是很大的。

但當下急切要處理的就是放寬居屋第二市場的擔保期，政府為居二市場提供了30年擔保期，但隨着時間過去，愈來愈多屋苑的樓齡也超出了擔保期的合適範圍，於是按揭成數就由合乎擔保年期合適範圍的最高一按九成(白表)及九成半(綠表)，大跌至擔保年期外的最高一按六成了，從而令愈來愈多的居二成交日益稀疏，數以10萬計的潛在供應浪費了。有關擔保期的問題亦應該由政府解決的，不可能由市民自己解決的。

祥益地產總裁 汪敦敬