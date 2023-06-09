新盤周五錄15宗成交 啟德豪宅售2伙三房戶
2023年06月09日 21:32
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焦點新盤開售前夕，一手市場於周五(9日)暫錄約15宗成交。其中，啟德跑道區豪宅盤連沽兩伙三房戶，單日吸金逾半億元。
●啟德澐璟單日沽兩伙三房 吸金逾半億
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(9日)連錄兩宗成交，單日吸金逾5,343萬元。上述兩伙均屬三房戶，包括6座11樓B室，實用面積784方呎，成交價約2,497.8萬元，呎價為31,860元。同層的6座11樓C室，實用面積902方呎，成交價2,845.81萬元，呎價為31,550元。市傳兩伙由同一組買家購入。
●何文田站瑜一．天海三房呎價約30,397元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周五(9日)單日售出兩伙，套現逾4,212萬元。包括以2,909.04萬元沽出2B座20樓A室，為實用面積957方呎的三房一套單位，呎價約30,397元。據悉，整個瑜一系列項目至今累沽412伙，套現逾69億元。
●北區高爾夫‧御苑三房呎價約15,348元
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，最新賣出5座17樓B室，屬實用面積960方呎的 三房間隔，以1,473.43萬元成交，呎價約15,348元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期四房別墅單位售1,126萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周五(9日)透過招標售出兩伙別墅單位，總成交金額共2,194萬元。當中，別墅RV2的2樓A室，實用面積795方呎，四房間隔，成交價1,126萬元，呎價約14,164元。該單位的買家可獲贈傢俱優惠。
項目同日上載銷售安排，加推兩伙別墅單位於下周二(13日)起招標發售，分別為別墅RV3的1樓A室及別墅RV6的1樓A室，均屬實用面積795方呎的四房，招標期截至今年12月31日，期間每日下午4時招標及下午5時截標。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期及第3期增180天現金付款計劃
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第2期及第3期，於周五(9日)修改價單，增設180天現金付款計劃及180天優惠按揭付款計劃，分別享有6%及5%的折扣。買家可於繳付臨時合約5%的訂金後30日內支付5%樓價，其餘90%樓價則可於期後180日內支付。優惠按揭則由發展商安排的財務公司提供，二按最高金額為樓價四成，一按及二按不可超過樓價九成。
●青衣明翹匯三房售1,000萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周五(9日)錄得新成交。該集團營業及市務總經理馮倩平表示，上述為1座11樓D室，實用面積586方呎，三房一套連開放式廚房間隔，以1,000萬元成交，呎價約17,065元。
●啟德THE HENLEY下周二起共發售15伙
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY系列，周五(9日)上載銷售安排，分別於下周二(13日)以價單形式發售6伙及下周三(14日)起招標出售9伙，合共15伙。
據銷售安排顯示，THE HENLEY I於下周二以先到先得發售的單位包括4伙一房戶及2伙三房戶，實用面積由331至696方呎，折實價836.76萬至1,779.92萬元，折實呎價由24,797至25,574元。同時，THE HENLEY II將於下周三起招標出售9伙位於第1座的A室，全屬實用面積為888方呎的三房戶，招標期截至12月19日。
●啟德維港1號兩房1,276.7萬元沽
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周五(9日)售出2B座17樓G室，實用面積536方呎，兩房間隔，成交價1,276.7萬元，呎價約23,819元。
●紅磡必嘉坊‧迎匯連沽兩伙 共涉1,093萬元
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，周五(9日)連沽兩伙，共涉1,093.68萬元。包括27樓F室，為實用面積270方呎的一房戶，成交價555.75萬元，呎價約20,583元。
●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶呎價約19,579元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，錄得月內第12宗成交，以753.8萬元招標售出優景閣第3座的地下B2室特色戶，實用面積385方呎兩房，連294方呎花園，呎價約19,579元。
●黃竹坑站晉環三房重新沽出 做價較兩年前平3.5%
據項目成交紀錄冊，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(9日)以2,354.2萬元重新售出早前終止交易的三房戶，惟成交價較兩年前平約3.5%或86.1萬元。上述為2A座15樓A室，實用面積766方呎，原本於2021年5月以2,440.3萬元售出，當年呎價約 元，但交易於周一(5日)終止，現時重新再獲承接。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III四房終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得449宗終止買賣個案，佔成交量846宗53%，而涉及總成交金額逾67.5億港元。最新個案於周五(9日)錄得，涉及單位為第8A座22樓A室，實用面積1,014方呎，四房間隔，原本於2021年6月以2,310.1萬元沽出，當時呎價約22,782元。