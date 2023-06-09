新盤周五錄15宗成交　啟德豪宅售2伙三房戶

焦點新盤開售前夕，一手市場於周五(9日)暫錄約15宗成交。其中，啟德跑道區豪宅盤連沽兩伙三房戶，單日吸金逾半億元。

●啟德澐璟單日沽兩伙三房 吸金逾半億

●何文田站瑜一．天海三房呎價約30,397元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周五(9日)單日售出兩伙，套現逾4,212萬元。包括以2,909.04萬元沽出2B座20樓A室，為實用面積957方呎的三房一套單位，呎價約30,397元。據悉，整個瑜一系列項目至今累沽412伙，套現逾69億元。

●北區高爾夫‧御苑三房呎價約15,348元

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期四房別墅單位售1,126萬元

項目同日上載銷售安排，加推兩伙別墅單位於下周二(13日)起招標發售，分別為別墅RV3的1樓A室及別墅RV6的1樓A室，均屬實用面積795方呎的四房，招標期截至今年12月31日，期間每日下午4時招標及下午5時截標。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期及第3期增180天現金付款計劃

●青衣明翹匯三房售1,000萬元

●啟德THE HENLEY下周二起共發售15伙

據銷售安排顯示，THE HENLEY I於下周二以先到先得發售的單位包括4伙一房戶及2伙三房戶，實用面積由331至696方呎，折實價836.76萬至1,779.92萬元，折實呎價由24,797至25,574元。同時，THE HENLEY II將於下周三起招標出售9伙位於第1座的A室，全屬實用面積為888方呎的三房戶，招標期截至12月19日。

●啟德維港1號兩房1,276.7萬元沽

●紅磡必嘉坊‧迎匯連沽兩伙 共涉1,093萬元

●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶呎價約19,579元

●黃竹坑站晉環三房重新沽出 做價較兩年前平3.5%

據項目成交紀錄冊，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(9日)以2,354.2萬元重新售出早前終止交易的三房戶，惟成交價較兩年前平約3.5%或86.1萬元。上述為2A座15樓A室，實用面積766方呎，原本於2021年5月以2,440.3萬元售出，當年呎價約 元，但交易於周一(5日)終止，現時重新再獲承接。

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III四房終止交易