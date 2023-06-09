美股初入牛市　標指升14點　納指漲近百點

受人工智能(AI)熱潮帶動，大型科技股重拾升勢，更帶動美股步入「技術性牛市」，標指於周四收報4,293點，較去年10月的低位累計反彈逾20%，該指數於周五早段升14點，報4,308點；道指升39點，報33,873點；納指升90點，報13,329點。值得注意的是，分析指當前美股的升勢過於集中少數個股，後市表現仍待觀察。港股夜期報19,379點，升18點，低水11點。

雖然近來美股主要指數表現相對強勢，但多數的升幅都是由少數個股貢獻，形成市場「過度集中」的現象。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指出，雖然AI相關股票或持續飆升，但歷史上過於集中的市場升勢都不會持久。不過，在預期經濟增長向好的情況下，市場的升勢往往會擴大。

加拿大皇家銀行財富管理投資組合分析師Kelly Bogdanova則指出，市場集中對於美股指數的表現會有何影響，其實並無定論。她指出，有研究顯示在不同情景下，市場集中有機會拖累美股回報，但這並非必然。

惟她認為，7家大型科技企業(Big 7)的收入及盈利高速增長不太可能長期持續。大型企業的盈利強勁增長就算能維持數年，通常也難以在5至10年內繼續保持同樣穩定的增速。她建議，在當前市場下投資者應堅持執行已有的投資策略，避免追逐市場。

企業消息方面，近日蘋果公司(Apple Inc.)發布的頭載式裝置Vision Pro引起市場關注，惟Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格卻表示，該裝置沒有重大突破，此前Meta已探索過類似的技術。另外，他又提到，未來會將生成式AI技術融入Meta的每一款產品。Meta股價早段曾跌0.1%。

電子簽名技術公司DocuSign公布，截至4月底止一季收入為6.39億美元，按年增長12.3%至6.39億美元；該公司的列帳純利53.9萬美元，按年扭虧為盈。DocuSign股價曾升2.34%。