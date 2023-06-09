黃建業：港府應寬免外地人來港首置辣稅

他指出，今年首5個月，二手住宅註冊量錄約19,705宗，雖然較去年同期高出約12.5%，但卻較2021年同期低約27.4%。去年樓市屬近半世紀罕見的「超級冰封期」，今年成交高於去年是必然，惟2021年與今年同屬「樓市反彈期」，今年的二手交投卻遠遜於2021年，可見樓市的反彈力道仍未足夠。

黃建業認為，目前樓市由用家主導，不存在炒風，減辣撤辣實屬「刻不容緩」，建議取消額外印花稅、將15%的新住宅印花稅的稅率回復至雙倍印花稅。對於日前財爺表示有意放寬首置按揭成數措施，他建議立即將逾1,000萬至1,200萬元由現時承造八至九成按保，劃一提高至九成。同時，呼籲政府放寬逾1,200萬至1,920萬元承造七至九成按保。