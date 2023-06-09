專家樓評：為何新盤、二手樓成交量南轅北轍？

5月初美國再度加息，港銀行亦出乎意料地跟隨加息0.125厘，或許受加息影響，5月份二手成交淡靜，以十大屋苑為例，5月份僅錄得94宗成交，較4月份少37%，創5年新低，較疫情時更差。反之一手成交相對暢旺，5月錄一手約1,148宗，較4月升12%，當中逾580宗來自白石角UNIVERSITY HILL。

為何一手、二手成交走向南轅北轍？UNIVERSITY HILL可售逾900伙，二手成交量欲創新低？筆者經常聽到睇樓客及代理埋怨，二手業主不肯減價，導致二手成交膠着。事實上，疫情下積存了不少一手貨量，發展商於通關後，不敢怠慢，積極出貨，因此開價亦不敢太進取，今年開售的一手新盤，大部分開價都較同區二手有折讓，一手難免搶走二手客源。

二手成交量跑輸一手，筆者認為還有好幾個原因。首先，大家經常抱怨二手業主不願減價，當然部分業主不願賤賣而不肯減價可能是主因，但相信亦有部分業主是缺乏能力減價。自2010年起推行的額外印花稅，如業主於持有物業不足6個月至36個月，將單位易手，需繳付10%至20%的額外印花稅，根據中原地產研究部資料顯示，2016年至2019年購入一手新盤的二手帳面獲利轉售平均獲利幅度僅19%，賺幅已經不多，再加上辣稅，可能需要「抬錢」賣樓，令不少業主都不願或沒能力減價賣樓。

一手發展商提供多款不同付款辦法，亦是二手業主難以匹敵。一手發展商往往提供建築期付款，買家只需要先付5%至20%首期，待物業入伙時(樓花期可長達2年)才找銀行承造按揭，但二手物業一般成交期只有45天，最多可達半年，遠少於一手的成交期，買家需於短時間內籌組首期。況且，一手發展商為買家提供備用按揭，買家不需如二手般，需準備較多現金，以備未能通過壓力測試時，需填補不足的首期。

於通脹下，裝修成本高昂，二手物業裝修未必合新買家心水，往往需花上數十萬或百萬元裝修單位，相反一手廚廁全新，收樓便可即時入住，省卻了大筆裝修費用。

但二手也不是一無是處，二手成交期短，買家可以於短時間內搬進安樂窩。而且二手屋苑於早年發展，早已雄踞了市中心最方便的地段，如鐵路旁，民生配套一應俱全。二手選擇亦較多，全港約有125萬個私人住宅單位，5%放盤已達6萬個二手放盤，選擇甚多，不像一手項目需取決於發展商的推盤步伐。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑