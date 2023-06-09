余偉文：三方面加強香港離岸人民幣中心作用

金管局總裁余偉文表示，將從3方面加強發展香港作為離岸人民幣中心，包括增加人民幣流動性、推動人民幣產品及優化人民幣金融基建。

在流動性方面，金管局去年擴大與人民銀行的貨幣互換安排至8,000億元人民幣，並優化為常備協議，加強市場的信心。在這個基礎上，我們優化了面向香港銀行的人民幣流動資金安排，包括擴大資金額度、延長運作時間和降低回購利率，以支持香港離岸人民幣市場的持續發展，並有助香港銀行為處於不同時區的客戶及其他離岸中心提供服務。

第二，推動人民幣產品發展，讓持有人民幣的企業可以有更多途徑去投資手上的人民幣，這樣才可以增加它們持有人民幣的意欲。在股票市場方面，人民幣股票在一個多星期後便可以開展交易、讓股票發行人及投資者可以用人民幣去進行交易。在債券市場方面，正在爭取和鼓勵更多的金融機構和企業在港進行人民幣融資和發行點心債。

在風險管理產品方面，「北向互換通」已於今年5月成功啟動，讓國際投資者可以參與內地利率互換市場，提高對沖效率，也降低交易成本。下一步，金管局會繼續與內地監管部門共同研究，例如在香港推出離岸國債期貨，為投資者提供更多元化的風險管理工具，讓離岸人民幣資本市場更趨成熟。

第三部分的工作，就是優化香港人民幣的金融基建。首先是提升金管局旗下簡稱CMU的債務工具中央結算系統，我們希望把它發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台(ICSD)，去更好地支持包括人民幣的跨境清算、交易結算、託管等業務。另外，金管局也積極協助推進數字人民幣(e-CNY)跨境支付的研究和應用工作，包括與人民銀行合作在香港測試e-CNY跨境使用。

在國際合作方面，金管局正與國際清算銀行合作，積極推進包括人民銀行在內的多家央行參與的跨境央行數字貨幣(CBDC)工作項目mBridge。目標是用CBDC去讓跨境支付包括人民幣可以更快更便宜。