東方日報B1：華生產物價上月跌4.6%　逾7年最傷

內地通縮風險上升，5月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌4.6%，連跌8個月兼創逾7年以來最大跌幅，比市場原預期跌4.3%更嚴峻。同月居民消費者價格指數(CPI)按年微升0.2%，漲幅較4月僅擴大0.1個百分點，升幅仍低過市場預期。分析指，上月內地經濟動能疲弱，內地政府可能需要進一步實施積極的財政和貨幣政策來刺激經濟增長，同時提振企業和消費者的信心。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟指，5月國際大宗商品價格整體下行，國內外工業品市場需求總體偏弱，且去年同期的基數較高，令PPI按年及按月跌勢加劇，後者跌0.9%。按年計，石油和天然氣開採業價格下降19.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格亦挫16.8%，跌幅分別擴大2.8個百分點及3.2個百分點。按月而言，黑色、有色、煤炭、非金屬礦採等行業製品均見降價。

至於CPI表現，國統局指5月消費需求續恢復，CPI按月降0.2%。從按月看，由於市場供應充足，鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格按月分別降3.4%、2%、1.6%和0.3%，合計食品價格跌幅比4月收窄0.3個百分點至0.7%。不過，若扣除食品和能源價格的核心CPI，按月則無升跌，主因服務價轉跌0.1%，或反映疫後復常消費動力大減。

野村發表報告指，內地5月CPI按年出現微弱反彈，主因之一乃食品價升幅擴大至1%；考慮到內地工業原材料價格大降、全球商品價格回調，加上5月工廠和建築活動疲弱等因素，PPI進一步下降亦符合預期。該行更預測，6月PPI將跌4.8%，即使食品價維持穩定，但在青年失業率仍高企等因素下，估計同月CPI按年僅微升0.3%。

該行又指，從現時數據反映未來內地的CPI可能會保持低位，並支持其對人民銀行的貨幣政策預測，即將於下周調低中期借貸便利(MLF)利率和貸款市場報價利率(LPR)各10點子。

內地經濟復甦乏力迹象不斷蔓延，5月美元計價出口轉挫7.5%、CPI漲幅微弱加上PPI受壓，引來人行行長易綱「解畫」。他昨指，近月CPI、PPI按月同告下跌，因供需恢復存在時間差及基數效應影響。

易綱又強調，實體經濟生產、分配、流通、消費是一個循環過程，隨着消費場景恢復，居民消費逐步提升，消費支出擴大將轉化為企業和勞動者收入，進而又會帶動更多消費，同時預期第二季國內生產總值(GDP)按年增速會比較高，CPI下半年有望逐步回升，有信心、有能力和有條件實現今年初確定的預期增長等目標，而人行下一步將推動實體經濟綜合融資成本穩中有降。

不過，當局實施更多政策支持以提振經濟的呼聲漸強之際，外媒引述加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan的意見指，降息可能無法解決內地家庭在信貸需求上不足的問題，因家庭們對房地產行業面臨困境的壓力尚未消化。