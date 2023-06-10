美股步入牛市　道指連升4日　油、金跌

美股步入「技術性牛市」，周五(09日)繼續做好，市場觀望美國下周公布的通脹數據，以及聯儲局議息結果，市場普遍憧憬將會暫停加息，道指周五收市升43點或0.13%，報33876點，連升第4日；標指收升4點或0.11%，報4298點；納指亦升20點或0.16%，收報13259點。反映中國概念股表現的金龍指數周五亦反彈0.26%。

總計本周，道指及標指分別累升0.34%及0.39%，均連升第4周；而納指則升0.14%，更連升7周。

Netflix在美國開始打擊賬戶密碼共享後，據報訂戶數目急增，並獲券商大幅調高目標價，刺激股價周五上升2.6%；Salesforce亦升2.8%，為升幅最大道指成份股。

事實上，標指周四(08日)水平已較去年10月的低位累計反彈逾20%，技術性步入牛市，惟美銀策略員Michael Hartnett指出，隨着利率上升及流動性縮減，由人工智能(AI)概念推動的升市恐構成風險，對後市依然悲觀。另外，法巴亦警告，主要央行縮減資產負債表的影響即將浮現，從而會由市場抽走大量流動性，該行估計，將令股市下瀉4%，美元至少升2%，美國10年期債息初期料急升超過10個基點。

美元匯價反彈，聯儲局將於下周二(13日)起一連兩日議息，利率期貨數據顯示，交易商預料，局方維持利率不變的可能性是73%，但市場普遍預期，可能繼續保持鷹派立場。美匯指數周五最多升0.26%至103.61，歐元跌0.39%至1.0743美元。日本央行傳下周議息時，無計劃調整孳息曲線控制政策，日圓曾下滑0.58%至139.73兌每美元。比特幣一度跌1.7%，至約2.63萬美元。

國際油價連續第2日下跌。中國5月通脹率在低位徘徊，工業生產者出廠價格指數按年跌幅創逾7年低位，加深市場對原油需求的憂慮，紐約7月期油周五收市報每桶70.17美元，跌1.12美元或1.57%。本周累計跌2%。布蘭特8月期油周五收市報每桶74.79美元，跌1.17美元或1.54%。本周累計跌1.6%。

美元轉強，國際金價向下，紐約8月期金周五收市報每安士1977.2美元，跌1.4美元或0.07%。但本周累升0.38%。