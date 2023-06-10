澳洲墨爾本市中心全新現樓首期13萬港元起　兩年5厘租保計劃

唔想身家「大縮水」？做定期一定可以「穩中求勝」？Ray White呈獻2023最強投資CP組合、澳洲墨爾本市中心的全新現樓Flagstaff Hill，已集齊三大必殺技。

第一，小本入場，入場首期只需5%，低至13萬港元首期輕鬆上車，最平單位總價只需258萬元，第二，發展商提供兩年5厘租金回報保障計劃，投資者租金收益可得到穩定保障，第三，澳幣持續低水，買家有機會以更低價格入市，若日後澳元回升，租金回報率將相應提升。整個Package勝在夠穩陣之餘，仲有租金回報保障計劃讓你更安心，難怪不少穩健投資者皆鍾情此類「收息神器」。

是次推介項目Flagstaff Hill在性價比、地理位置、租金保障方面都可算是無可挑剔，入市難度低，預計租金回報率還遠超香港。無論是投資置業，還是移民自住都非常適合。澳元低水投資者不妨伺機進軍澳洲樓市，澳洲樓價連續兩個月上升，市場預計，樓市低迷或已結束，澳洲樓價已現觸底反彈現象。

該地有網站發表今年首季租賃報告景顯示，全國租金中位數過去一年上升約11.1%，當中，墨爾本升約9.52%。同時，澳洲國家房屋金融和投資公司報告指出，2024至2025年住宅動工量將降至12.75萬伙，惟現時約377,600戶家庭有任屋需求，其中包括331,100人面臨租房壓力，以及46,500人或「無家可歸」，反映房屋供應放緩將導致可供入住單位嚴重不足。

Flagstaff Hill位於緊鄰CBD的核心位置，步行距離就能快速直達市中心，致力打造觸手可及的10分鐘黃金生活圈。兩個火車站近在咫尺。5分鐘車程到Southern Cross火車大站，30分鐘直達國際機場。項目東臨Flagstaff Garden公園，南接CBD繁華都市，西靠墨爾本交通樞紐，北鄰墨爾本大學。

Flagstaff Hill發展商是建築師背景的緣故，所以項目的交樓標準極盡心思，開則實用率極高，稱得上是「則中王者」。景觀超級開揚，除了城市景之外，住戶更可享有Flagstaff Gardens一帶園林綠景。項目主打該區最搶手的一房及兩房單位，兩房單位非常適合要與小朋友一起陪讀的家長，更可以分租另外一間房給其他同學，賺多一份額外租金。想有更多私人空間的可以考慮一房單位，項目最細的一房單位624方呎起，生活空間感十足。項目更設有標準健身室、私人宴會廳、露天瑜伽冥想區、空中花園等會所設施。

單位室內設計分為深淺兩個色系，為喜歡明亮溫暖或低調奢華的住戶，提供不一樣的體驗。部分戶型的露台為Winter Garden特色設計，用家可自由用作書房、茶室、畫室、雪茄室，多樣功能，百變隨心。

【資料由客戶提供】

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墨爾本Flagstaff Hill展銷會

日期: 6月10至11日(六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: 尖沙咀星光行16樓1633室(The Balmoral Display Gallery)

入市攻略全講座

日期: 6月10日 (六)

時間: 下午2時半

真實住戶分享會 x 示範單位搶先睇

日期: 6月11日 (日)

時間: 下午2時半