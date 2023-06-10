摩通資管CIO響警：目前市況似足08年金融危機爆發前

外媒報道，摩根大通資產管理投資總監Bob Michele表示，目前這個時期令他回憶起在2008年金融危機爆發前，出現欺騙大家的平靜期。「這確實讓我想起2008年3至6月那段時間。」他並滔滔不絕地說着相似之處。

當時和現在一樣，投資者擔心美國銀行的穩定性。摩通透過出手收購陷入困境的競爭對手來平息市場緊張的情緒。上月摩通收購地區銀行第一共和銀行(First RepublicBank，FRB)，在2008年3月，摩通接管投資銀行貝爾斯登(Bear Stearns)。

Michele在接受外媒訪問時表示，市場認為這是一場危機，有政策回應，危機已經解決，然後股市出現為期3個月的穩定反彈。

對已在投資市場打滾40年的Michele來說，迹象很明顯，就是接下來的幾個月只是暴風雨前的平靜。他指，追溯至1980年之前的加息周期中，經濟衰退平均在美國聯儲局最後一次加息後的13個月開始。

他指，在聯儲局完成加息後的那個模棱兩可的時期，經濟並沒有陷入衰退，看來像是軟着陸，因為經濟仍在增長。「如果這一切在沒有衰退的情況下結束，將是一個奇迹。」他表示，到今年底，經濟可能會陷入衰退。「我非常肯定我們將在一年後陷入衰退。」

他提到，經濟中有3個領域可能會受到最大的痛苦，分別是地區銀行、商業房地產和垃圾級別企業債的債權人。他指，地區銀行仍面對壓力，因為投資損失與更高的利率有關，並且依賴政府計劃來幫助應對存款流失。他認為，危機尚未解決，只是憑政府的支持暫時穩定局面。

他又指，許多城市的市中心辦公空間幾乎空無一人。面對高利率，為債務再融資的業主可能會索性放棄貸款，有些人已經這樣做。他表示，這些違約將打擊地區銀行投資組合和房地產投資信託基金。