微軟傳將部分頂尖AI研究員從中國遷至加拿大　免遭中資科企挖走

外媒引述消息報道，微軟(Microsoft)正將其一些頂尖的人工智能(AI)研究員，從中國遷移至加拿大。

知情人士表示，位於北京的微軟亞洲研究院(MSRA)已開始申請簽證，以便將頂尖的AI專家從北京遷移至其位於溫哥華的研究所。消息指，此舉可能會影響20至40名員工，並指今年將有更少的中國員工遷移至加拿大，微軟正於加拿大建立一個新實驗室，由來自世界各地的專家所組成。

知情人士認為，微軟所謂的「溫哥華計劃」是對中美政治局勢緊張加劇的回應，以及是一種防禦策略，防止頂尖人才被渴求AI研究員的本土科技集團挖走，助其開發內地版ChatGPT。

MSRA的兩名研究員表示，他們最近收到中國互聯網公司的工作機會，不過都推卻了，並申請簽證前往加拿大。研究員指，儘管微軟與中國有深厚聯繫，但將最出色的研究員留在中國恐有風險，尤其是從事機械學習的研究員。「存在人才被中國公司挖走的風險。我們已經在內部會議上討論了這些風險。」

微軟表示，正在溫哥華建立一個新實驗室，該實驗室將在組織上與MSRA保持一致，旨在更好地與溫哥華的工程團隊合作，並將配置包括來自中國的世界各地MSR實驗室人員。

根據公司9月份在社交媒體的帖子，微軟在中國有9,000名員工，其中80%以上是軟件工程師或從事研發工作，並宣布計劃在當地再僱用1,000名員工。報道指，如果中美之間的關係進一步惡化，這對微軟來說可能會愈來愈成問題。消息人士表示，有些優秀的工程師將來可能離開中國。