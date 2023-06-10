比特幣市值失守5000億美元　無阻土耳其人擁抱加密幣？

比特幣市值跌穿5,000億美元大關！比特幣最新報25,626美元，下跌3.37%，市值4,973.6億美元；以太幣(Ethereum)亦挫5.66%，現報1,736美元。此外，整個加密貨幣市值也出現大幅度下降，目前加密貨幣總市值約1.04萬億美元，過去24小時跌幅達5.55%。

不過，縱然加密幣受創，但遠不及土耳其里拉暴跌，因此土耳其人紛紛湧向加密貨幣市場，作為抵禦里拉暴跌的避風港。

外媒報道，當地對穩定幣Tether(USDT)的需求在5月初土耳其大選前飆升，自埃爾多安贏得大選連任土耳其總統引發市場動盪以來，這種需求一直居高不下。

根據Kaiko數據，6月初，在日均1.1萬億美元交易量的加密貨幣市場中，里拉交易量佔總交易量的10%，之前在5月達到18%峰值，2023年初這比例為4%。

另外，根據CoinMarketCap數據，Tether在土耳其最大加密貨幣交易所之一BTCTurk的交易量中所佔份額為20%，Binance為1%，表明土耳其市場對Tether的需求強勁。

雖然全球監管對加密資產類別進行打擊，但土耳其里拉表現更差，最近幾天近跌穿歷史低位。過去一周，土耳其里拉兌每美元下挫11%，原因是土耳其央行在大選後退出對里拉的干預。