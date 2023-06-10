OpenAI舵手：GPT-5不會很快推出 10年內超強AI或誕生

內媒報道，OpenAI行政總裁Sam Altman以視像連線方式現身於內地北京舉辦的2023智源人工智能大會，是Altman首次對內地民眾發表演講，會上其大談人工智能(AI)風險與未來通用AI發展模式，直言為了弄清楚通用AI技術，OpenAI必須要推進AI研究變革。

Altman在演講中引用《道德經》，談及大國合作，表示AI安全始於足下，各國間必須進行合作和協調。

他指，隨着愈來愈強大的AI系統出現，全球合作的風險從未如此高，並認為，AI爆發式增長的背景下，未來10年就可能會出現超強AI，呼籲全球共同監管。Altman之所以持續呼籲協同監管，一方面是因為AI全球大爆發，另一方面則是因為「最小化風險」的理念。

提及超強AI，之前多家科企高管曾發起呼籲「暫停GPT-4以上大模型研發6個月」的公開信，OpenAI的動作，包括後續GPT-5的規劃一直是業內關注的焦點，被問及GPT-5是否很快就會面世時，Altman稱自己也不確定，但明確表示GPT-5的誕生「不會很快」。

在發表演講後，他與智源研究院理事長張宏江進行對話，提到以下要點。

●很難判斷通用人工智能AGI(AGI)這種級別AI是否會傷害人類，希望AI協助人類監督AI，並增加模型的可解釋性。

●不確定AGI的未來會如何，但可以確認短期內GPT-5不會上線。

●10年內人類將擁有強大的AI系統(AI System)。

●看得明神經網絡，比看得明人類腦袋容易得多。

●中國有最優秀的AI人才，AI安全需要中國研究者的參與和貢獻。