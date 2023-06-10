陳鳳珠：內地煤價或繼續回落

今年以來，內地的煤炭進口量增加，在保供政策下，內地的煤炭產量亦進一步上升，內地首5個月的煤炭進口按年增加89.6%，進口價格下跌14.9%。其實，內地4月份的總煤炭採購量為4,068萬噸，達到歷來第三高，今年內地恢復從澳洲進口煤炭，4月內地從澳洲進口的煤炭按月增加75%至389萬噸，澳洲煤炭的出貨量增至2020年秋季內地停止進口澳洲煤炭以來最多。在內地產量持續增加及煤炭進口上升的情況下，近期內地煤炭的庫存量高企，導致煤價出現下行壓力。

近日內地動力煤跌穿每噸900元人民幣，為近兩年來最低水平，過去兩年煤炭價格高企，導致火電企業經營困難，發電出現虧損，因此內地一直推動煤炭產能供應要充足，以保障下游發電的情況。今年除內地煤炭產量持續增加，更因海外煤炭價格大幅回落有利進口，因而導致內地煤炭供應有所增長，預期煤炭價格有機會從高位繼續呈下跌趨勢。

目前已逐步踏入夏季用電旺季，但仍未見大幅增加對煤炭的需求，而內地電廠與貿易商環節的庫存普遍較高，估計暫時難以支持煤炭價格走勢。由於內地經濟復甦步伐較預期慢，因此預計製造業及工業的用電需求未必會顯著增加，但隨着天氣愈來愈熱，料居民用電及商業用電將會增加，屆時或可逐步為煤價提供支持。

發改委早前就《電力需求側管理辦法(徵求意見稿)》和《電力負荷管理辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見，加強全社會用電管理，綜合採取合理可行的技術和管理措施，優化配置電力資源，建立和完善需求側資源與電力運行調節的銜接機制，逐步將需求側資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡，提高電力系統的靈活性。相信內地將積極穩定電力供應，未來除火電需求或會增加外，預期綠色電力如風電及光伏發電的需求亦會顯著提升，以保障經濟活動正常運行。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）