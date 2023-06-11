鄺紫珊：全球債券基金成核心配置之選

美國近期公布的整體經濟數據雖好壞參半，但由於債務上限危機得以釋除，且預期下半年企業基本面有望好轉，未來市場將呈持續震盪走高的格局。通脹回落速度不如預期，市場將推遲對減息的預期，部分資金開始回補美國高評級投資級債。

在比較美國、全球、新興市場及亞洲等不同區域類型的投資級債的基金最近一季的表現，以美國企業債2.09%表現最佳，其次為全球型的1.19%，以及亞洲的1.11%。

根據最近5年的統計，美國投資級企業債孳息率平均達5.4%，大幅優於歐元投資級企業債的4.3%。歐元區及英國仍需維持加息一段時間，對於以歐元、英鎊計價的投資級別債仍需消化加息的衝擊，相比之下，美國加息已進入尾聲，美國企業債較具長期孳息率的優勢。

回顧近幾年債市資金流向，若不是因為利率大幅攀升、債市波動加劇，讓資金流走，但隨着外部加息環境轉向，有利美國投資級債市，尤其是企業盈利轉佳，後續資金預期將有機會回補，並進一步帶動債券價格上揚。

根據過往40年至今的多次加息周期，大部分在加息周期完結後，美國投資級債券收益增長皆表現不錯，從一個月、三個月、六個月，及一年的期間，反彈升幅分別達1.9%、5.9%、10%及16%。故預期投資級債券將有亮麗升幅，加上市場對貨幣政策寬鬆的預期，經濟走緩，也可能會迎來避險投資的需求，這將有機會拉升美國高評級債券。

另一個考慮是美國在經歷多次減息周期的期間，全球債券指數的平均回報達12.78%(包含利息)，若扣除利息，平均回報也有3.69%，故全球債券基金也是值得關注，因配置較多元，且長期主要回報是來自多元的債息收入，其淨值波動也較股市低，可不失作為核心配置的選擇之一。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊