陳樂怡：農夫山泉今年毛利率看高一線

繼澳洲及加拿大央行意外加息後，美國加息預期升溫。債限問題解決後，市場估計美國政府將會有過萬億美元的債券需要在年底前發行，加上聯儲局縮表的影響，料會推升債息。投資者短期宜關注6月聯儲局議息會議，點陣圖將揭示利率路徑，以及當局對經濟的預測。內地方面，近期眾多政策消息傳聞傳出，但若然未有方法鞏固市場信心，人民幣跌勢將持續。恒指無力上破250天線的話，料掉頭回試18,500點。

投資主題方面，國資委2022年發布《提高央企控股上市公司品質工作方案》，將實現「價值創造與價值實現兼顧」列為央企改革工作重點考核內容，將持續指導，並加速央企估值重塑。《方案》提出，將於2024年底驗收各央企集團工作方案，考核上市公司發展品質。中證監主席易會滿在6月陸家嘴論壇上表示，下一步要打牢中國特色估值體系基礎，進一步推動各類中長期資金加大權益類的資產配置等等。

儘管中特估主題熱度近月稍有減退，但預計在驗收期限前，央企將落實工作推進估值向上，投資者宜趁調整收集作中線部署。值得發掘的板塊其中包括成功創造第二增長曲線的中資電訊股、符合能源安全國策並持續提高派息的能源及相關公用事業股。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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