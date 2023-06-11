郭家耀：趁美團股價調整　考慮跟進

受惠餐飲外賣行業持續復甦，集團首季業績勝預期且扭虧為盈，期內收入達586.17億元，按年增長26.7%。當中核心本地商業收入達428.85億元，按年升25.5%，業務經營溢利達94億元，按年增長100.7%。期內即時配送交易宗數為42.67億，按年增長近15%。集團積極調整其營運策略及用戶激勵計劃，把握不斷增長的消費需求，驅動餐飲外賣業務的活躍商家及交易用戶數量在第一季度穩健增長。同時，拓展平台的優質商家，新入駐的KA和CKA商家數量按年增長。

線下消費逐漸恢復，季內到店業務的交易額及收入增速逐月提升。美團提到，持續加強內容呈現能力、短視頻形式，並推出「特價團購」等，通過營銷宣傳及活動，繼續更新營運並豐富產品及服務組合，從而加快到店行業的線上化滲透。另外，美團閃購亦保持其高增長勢頭。受交易用戶數及交易頻次雙增長的驅動，季內訂單量按年增長約35%；年活躍商家數按年增長超過30%。美團提到，非食專賣店、酒飲及鮮花保持高速增長，將繼續擴大新供給地域覆蓋範圍，同時加強消費者在美團上看病及買藥的心智。酒店及旅遊業務方面，隨消費需求的復甦，間夜量和交易額季內實現強勁增長。與2022和2019年同期相比，今年春節期間的間夜量增長超過40%。

新業務方面，季內收入為157.32億元，按年升30.1%，新業務經營虧損則收窄至50億元，去年同期為虧損84.53億元。經營虧損率則繼續改善至32%。集團持續優化定價及產品管理能力，透過全國性的次日達物流及自提網絡，為消費者提供更多高性價比的產品選擇和更多便利。截至今年3月底，累計交易用戶數量達到4.5億。集團亦積極推進農產品流通，幫助農民增加收入。季內農產品銷售貢獻超過45%。美團買菜方面，季內交易額按年增長超過50%。

整體業績表現強勁，不同業務均取得進展，惟市場仍憂慮抖音近月進入到店市場，構成競爭。因此，美團將需要作出更多補貼應對抖音競爭，此或損業務盈利能力，拖累股價短期表現。中長線看，美團業績表現理想，反映管理層執行能力強勁，儘管短期仍存在不明朗因素，長遠前景依然樂觀，建議趁股價調整期間跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)