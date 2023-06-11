財金官員：雙櫃台有助離岸人民幣於國際市場增加流動性

財金官員發表最新網誌表示，港交所將於本月19日推出雙櫃台模式交易，屆時將可分別以港幣或人民幣進行交易兩個櫃台將使用同一份股東名冊、同一實物股票，交易的股份亦享受同等權利。首批獲納入名單的24隻股份，涵蓋科網、金融、地產及消費類業務，合共佔港股日均成交量約4成，將可為本港和世界各地離岸人民幣持有者提供更豐富的投資選擇。未來，可採用雙櫃台模式交易的股份數量將分階段增加。

為有效降低港元與人民幣櫃台之間的價格差異，同時提高人民幣櫃台的流動性，新安排將包括設立「雙櫃枱莊家機制」。目前，已有9個交易所參與者獲授雙櫃台莊家牌照，為相關交易提供流通性。下一步，將推動以人民幣計價的證券納入「南向通」，讓內地投資者可以直接用在岸人民幣資金買賣港股，降低他們的資金南下時可能面對的匯兌風險。

香港要不斷提升離岸人民幣業務市場的豐富度和便利度，除了有助人民幣國際化，也符合近年因國際政經格局變化引發的需要。特別是近年地緣政治日趨複雜，美國近月銀行業動盪、政府長期受債務問題困擾、又把巨額財赤「貨幣化」，以至肆意凍結甚至沒收其他國家的資產，均損害國際社會對美元的信心，亦驅使不少國家將外匯儲備投資多元化。另一邊廂，雖然內地經濟體量正繼續穩步增長，同時也是全球最大貿易國，佔全球貿易總額約13.5%，但人民幣在環球銀行金融電信協會(SWIFT)跨境支付結算以及作為儲備貨幣，目前在全球的佔比均不到3%，相信未來還有很大的增長空間。

在可見的將來，國際上對使用人民幣的各種需求只會不斷增加；而提供更豐富、更具深度的市場產品，以及深化「互聯互通」機制，將讓香港在人民幣國際化這盤大棋局中發揮獨特的「棋眼」作用，貢獻國家的發展，相信只要市場對多元化人民幣投資產品的需求不斷增加，「雙櫃台模式」未來的交易體量一定會逐步提升和擴大。