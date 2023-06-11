【星期一．炒啲乜】三大央行齊議息　散戶點備戰？

港股全周升2.3%，不過上周五(9日)成交只有866.09億港元，依然淡靜。有市場人士預期，投資者會採觀望態度，加上內地未見有刺激政策推出，大市成交料維持偏少，預期恒指在18,800至19,700點間水平上落，走勢上欠缺方向。

另一方面，美國國務卿布林肯有機會訪華，摩根士丹利相信，若果最終成事，將能紓緩市場對中美地緣政治不確定性的擔憂。

展望下周，市場焦點將集中在美國聯儲局、歐洲央行和日本央行的利率決議。澳洲央行和加拿大央行上周先後意外加息0.25厘，增強市場對美國和全球利率或進一步上升的預期。周二(13日)公布的美國CPI數據，將有助於揣測美國聯儲局的息口路徑。

美銀在標指進入技術性牛市後警告，聯儲局對抗通脹的措施將會推高利率，並引發失業率上升，剛剛擺脫熊市的股市恐再次下挫。該行料，聯儲局最終可能會在未來12個月內將利率上調至6%。該行又指仍然看跌，仍認為未來12個月最大的「痛苦交易」是聯邦基金利率達6%，而不是3%，並暗示投資者太看好目前的股市反彈。

今周重磅消息眾多，無論好與壞，均勢影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、【葉尚志：李寧股價回調 可逐步趁低買入】

2、【陳鳳珠：內地煤價或繼續回落】

3、【曜熊理財：環球債券基金熊市未完】

4、【鄺紫珊：全球債券基金成核心配置之選】

5、【陳樂怡：農夫山泉今年毛利率看高一線】

6、【郭家耀：趁美團股價調整 考慮跟進】