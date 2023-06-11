NOVO LAND第2A期首輪沽清　原價加推162伙

新地副董事總經理雷霆表示，項目第2A期首輪錄得沽清，可謂是延續該項目的佳績，由於向隅客眾多，已隨即加推，價單3號的折實平均呎價約14,323元，屬原價加推，變幅主要反映新一批單位囊括高層及特色戶。

他補充指，集團部署第3季推出的樓盤包括港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub 第C期、天水圍輕鐵天榮站上蓋項目及啟德天璽·海。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期的價單3號提供單位包括13伙開放式戶、16伙一房戶、118伙兩房戶及15伙三房戶，折實價由336.09萬至918.08萬元，折實呎價介乎12,830至16,580元。按定價計，該批單位市值逾11億元。而整體亦有13伙屬連平台特色戶。

他提到，昨日首輪銷情中，最大手的買家斥資約1,130萬元購入3伙，包括1伙一房戶及2伙開放式戶。另有一組買家以約1,270萬元購入2伙兩房單位。他指，短期內會公布次輪銷售安排，最快周末作新一輪銷售。