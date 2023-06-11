Tesla自動輔助駕駛4年間在美引發736宗車禍　17宗死亡

外媒報道，自2019年起，共錄736宗車禍與電動車生產商特斯拉(Tesla)的自動輔助駕駛功能(Autopilot)有關，其中有17宗涉及命案，更有11宗為近一年來發生，其安全性引發關注。

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)數據顯示，過去4年該類事故宗數激增，反映特斯拉的自動輔助駕駛技術，以及愈來愈多的特斯拉電動車出現為路上帶來更大的危險性。

數據指出，與自動輔助駕駛相關的死亡及重傷人數明顯增加；當局去年6月首度發布涉與自動輔助駕駛相關事故的部分統計時，僅有3宗事故死亡與自動輔助駕駛相關，惟去年5月迄今已錄11宗，另有5宗重傷事故。

NHTSA回應指，與自動輔助駕駛系統有關的車禍事故報告，並不代表該技術為事故成因，發言人Veronica Morales稱，當局正積極針對特斯拉自動輔助駕駛展開調查，包括「全自動輔助駕駛(FSD)」，但當局不會就公開調查發表評論。

Morales強調，所有高級輔助駕駛系統均需由人類駕駛控制，並在行駛時全程參與。