高盛︰聯儲局或於7月重新加息0.25厘　明年減息0.75厘

市場估計美國聯儲局本周有較大機會暫停加息。投資銀行高盛預期，聯儲局極有可能在7月重新加息0.25厘，將聯邦基金利率終值預測提高至5.25至5.5厘，隨後2024年減息0.75厘。

高盛分析師Jan Hatzius在預計，聯儲局會在6月暫停加息，同時將上調2023年國內生產總值(GDP)和核心通脹預期。

該行認為，暫停加息是謹慎的做法，因為加息的滯後效應和銀行信貸收緊影響的不確定性增加了過度緊縮的風險，並且聯儲局成員已經發出明確的暫停加息訊號。

另邊廂，經濟下行風險亦有所減少「儘管各項經濟活動資料發出矛盾的訊號，不過我們現在已經充分瞭解銀行業的壓力，有信心相信它不會帶來衰退性打擊。出於這些原因，我們將美國衰退機率降至25%。」

高盛進一步指出，目前為止，核心個人消費開支(PCE)物價指數下降幅度低於預期，預計今年晚些時候會大幅放緩，同時通脹預期正在正常化，顯現出通脹降溫的亦象。該行預計，聯儲局會在最新的「點陣圖」中反映出這些變化。