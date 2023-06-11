俄羅斯外貿銀行︰美元主導地位將會結束

遭美國制裁的俄羅斯外貿銀行(VTB)行政總裁科斯廷(Andrei Kostin)表示，隨着人民幣崛起，加上西方勢力試圖讓俄羅斯屈服的舉動失敗，將導致美元地位衰落，直言「美元主導的漫長歷史時代即將結束」。他又認為，中國是時候逐步取消對貨幣匯率的管制，又指VTB正在討論與第三國的結算中使用人民幣。

科斯廷表示，世界經濟正面臨翻天覆地的變化，在中國成為全球頂級經濟大國的同時，全球化也正受破壞。美國和歐盟將因凍結數千億美元的俄羅斯主權資產而蒙受損失。

他指出，許多國家正轉向使用其他貨幣結算支付，而中國正朝着取消貨幣方向發展限制。他說︰「中國明白，如果人民幣維持兌換限制，將無法成為世界第一大經濟體」，又指中國將其外匯儲備用於投資美國國債是危險做法。

對於西方的制裁打壓，他表示「制裁很糟糕，我們當然會因此受苦，但經濟已經適應了」，預計未來制裁力度會進一步加強，但俄經濟不會被西方所破壞。在這之前，國際貨幣基金組織(IMF)已在4月將今年俄羅斯經濟增長預測，從0.3%上調至0.7%。被問到俄是否會保持自由經濟時，他說：「我非常希望如此。」