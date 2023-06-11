新盤銷情旺！周末一手市場成交210宗　按周大增11倍

屯門兆康新盤首輪銷情報捷，帶動一手市場於周六及周日(10、11日)的整體交投量上升，兩日共錄得約210宗成交，較上周約17宗大幅增加逾11倍，亦是自今年4月初以來，近10周的同期最多。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期加推價單3號 涉162伙

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期的價單3號提供單位包括13伙開放式戶、16伙一房戶、118伙兩房戶及15伙三房戶，折實價由336.09萬至918.08萬元，折實呎價介乎12,830至16,580元。按定價計，該批單位市值逾11億元。而整體亦有13伙屬連平台特色戶。

●西南九龍維港滙兩日售出4伙 吸金8,407萬元

●元朗雨後連沽4伙 共涉2,300萬元

星星地產旗下元朗雨後於周六(10日)連錄4宗成交，成交價由440.94萬至730.78萬元，單日套現逾2,300萬元。其中，項目的12樓A室，為實用面積454方呎的兩房戶，以730.78萬元成交，呎價約16,096元。同層的12樓B室，實用面積372方呎，一房間隔，成交價603.3萬元，呎價約16,218元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期三房944萬元沽

●大埔白石角University Hill第2B期6月暫沽14伙

●將軍澳海茵莊園一房呎價約19,128元

●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約31,948元