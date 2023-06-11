新盤銷情旺！周末一手市場成交210宗 按周大增11倍
2023年06月11日 22:03
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屯門兆康新盤首輪銷情報捷，帶動一手市場於周六及周日(10、11日)的整體交投量上升，兩日共錄得約210宗成交，較上周約17宗大幅增加逾11倍，亦是自今年4月初以來，近10周的同期最多。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期加推價單3號 涉162伙
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期周日(11日)加推價單3號，涉及162伙，折實平均呎價約14,323元。新地副董事總經理雷霆表示，價單屬原價加推，變幅主要反映新一批單位囊括高層及特色戶。
新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期的價單3號提供單位包括13伙開放式戶、16伙一房戶、118伙兩房戶及15伙三房戶，折實價由336.09萬至918.08萬元，折實呎價介乎12,830至16,580元。按定價計，該批單位市值逾11億元。而整體亦有13伙屬連平台特色戶。
●西南九龍維港滙兩日售出4伙 吸金8,407萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，於周六、日(10、11日)共錄4宗成交，套現8,407.9萬元。其中，維港滙II的6座23樓A室，實用面積794方呎，採三房連多功能房間隔，成交價1,988萬元，呎價約25,038元。該系列項目由開售至今累沽994伙，套現逾159億元。
●元朗雨後連沽4伙 共涉2,300萬元
星星地產旗下元朗雨後於周六(10日)連錄4宗成交，成交價由440.94萬至730.78萬元，單日套現逾2,300萬元。其中，項目的12樓A室，為實用面積454方呎的兩房戶，以730.78萬元成交，呎價約16,096元。同層的12樓B室，實用面積372方呎，一房間隔，成交價603.3萬元，呎價約16,218元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期三房944萬元沽
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周日(11日)沽出E座8樓3室，為實用面積672方呎的三房戶，成交價944.69萬元，呎價約14,058元。
●大埔白石角University Hill第2B期6月暫沽14伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期月內暫錄約14伙，最新售出優景閣第2座15樓A3室，為實用面積289方呎的一房單位，成交價589.68萬元，呎價約20,404元。
●將軍澳海茵莊園一房呎價約19,128元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，於6月已售出9伙，套現逾5,000萬元。包括周日(11日)沽出1座16樓A2室一房戶，實用面積321方呎，以614萬元成交，呎價19,128元。
●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約31,948元