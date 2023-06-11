凱樂苑兩房末補價售530萬元　持貨近4年升值九成

再有新居屋鬆綁大幅獲利離場，長沙灣凱樂苑兩房單位於未補價第二市場以530萬元易手，原業主不足4年帳賺逾275萬元，單位升值超過九成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌南豐新邨12座中層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價約610萬元放盤，累減30萬元或5%後，以約580萬元成交，呎價約14,834元。

●市場消息指，鰂魚涌栢蕙苑康栢閣中低層E室兩房單位，實用面積約549方呎，叫價約928萬元放售，議價後以899萬元沽，呎價約16,375元。單位近7年升值約224萬元或約33%。

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九龍區

●美聯黃永財透露，長沙灣居屋凱樂苑C座高層7室，為實用面積約391方呎兩房戶，新近以約530萬元於未補價第二市場售出，呎價約13,555元。原業主近4年前約275.53萬元購入，帳面獲利約92%。

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新界區

●美聯梁仲維稱，荃灣荃景花園錄得6月首宗成交，屋苑10座低層C室兩房戶，實用面積約431方呎，附裝修，原業主早於今年3月以約560萬元放盤，最新累減至約530萬元成交，呎價約12,297元。

●中原侯惠良指，沙田居屋愉翠苑O座中層02室，實用面積約519方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後累減約12萬元，於未補價第二市場以508萬元易手，呎價約9,788元。