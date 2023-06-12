東方日報B1：AI股熱潮料玩多兩年

美國科技股憑着人工智能(AI)的熱潮而水漲船高，投資者甚至已懶理美國步入經濟衰退的風險，凱基投顧董事長朱晏民認為，AI的炒作還能維持一段時間，相信美股第二、第三季「還撐得住」。不過，即使美國經濟看似「撐得蠻好」，高利率環境對經濟的影響有滯後效果，只是現在還沒浮現出來，警告市場在今年第四季至明年上半年將面臨較大壓力。

朱晏民接受本報專訪時表示，AI推動了相關科技股的價值重估，以現在AI指標股晶片公司英偉達(Nvidia)的估值尚在歷史範圍內，還未至於「離譜」程度，他相信升浪暫時還可以持續一段時間，撇除了經濟衰退的因素，AI主題在未來兩至3年還會持續。這股升浪實際可以持續多久難料，可是「在這個過程中如果你太早覺得它是泡沫，那你就會錯過」，更何況「錢確實在往這邊跑」。

全靠經濟衰退時間延遲，加上資本市場對AI概念追捧，截至上周五，納指及標指年內各累漲26.68%及11.96%。

朱氏認為，美股之所以還在開派對，乃高利率環境對企業的殺傷力還沒浮現出來。由於美國核心通脹數據仍高企，即使加息周期已屆尾聲，他相信下半年並無減息條件。

如是者，利率對經濟的影響將愈來愈大，他謂，美國區域銀行的問題短期內有所緩解，實際上銀行正收緊信貸。即使美國還沒步入衰退，首季美企盈利已錄負增長，市場甚至預估次季企業盈利仍錄負增長，考慮目前宏觀環境及市場仍預估企業今、明兩年盈利分別增長約1%及10%，料企業盈利下調機會較大。

他認為，目前市場氛圍大概要「當市場覺得衰退真的要來時」才會改變，真正的經濟衰退時間很難預估，相信股市今年第四季至明年上半年面臨較大壓力。

另外，相對美股，朱氏對歐洲股市看法較保守，主要是當地或需加息一至兩次，且當地經濟改善的勢頭已觸頂甚至轉弱，「以過去經驗來說，如果宏觀環境比較困難，那美國就是比較Defensive(具防守性)的市場」。

談及中美科技股走勢上的差異，朱認為，與美國對中國半導體的管制有關，但這並不代表中國不能受惠於這個趨勢，因為AI趨勢過於明顯，相信中國一定會在這個領域發展，「只是可能要看個股」。朱氏說：「像Nvidia知道它比較先進的晶片不能賣給中國，所以它其實有設計沒有那麼先進的(晶片)……用別的方法也是可以達到類似的效果」。

至於中港股市今年以來的表現嚴重跑輸，朱晏民認為「問題在於投資者擔心中國會像日本一樣，進入失落的10年、20年」，過去內地透過基建投資推動經濟的做法已經行不通，加上房地產行業的問題，而最重要的外貿，若主要貿易夥伴之一的美國在明年步入衰退，將對出口構成壓力。他又謂，內地過去一些監管政策需要企業配合，導致企業難以利潤最大化，也是較大問題。

他認為，市場正在等待新的增長動力，外部需求難以呈強之際，政府需要提出新政策，讓市場相信內地內需可以持續增長，但作為最後一批解除防疫措施的地區，他依然看好其內需板塊。

同系凱基亞洲早前把恒生指數今年底目標上調至22,100點，比上周五收市高接近14%，又預計人民銀行未來3個月內放寬貨幣政策，以刺激經濟復甦力度。