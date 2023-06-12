【專訪】怡斯萊蕭錦誠︰冀生物燃料取代石化產品

必須注意，怡斯萊經過兩輪融資獲注資5.08億美元(約39.62億港元)後，煤氣於怡斯萊的股權現已降至50%以下，不再有控股權。蕭錦誠接受本報專訪時表示，現時怡斯萊管理及運作上已獨立於煤氣，他也離開了效力36年的煤氣，專注發展怡斯萊。

不過，煤氣去年底仍持有怡斯萊65.5%股權，按理去年仍會把怡斯萊的收入全數併入，2022年包括怡斯萊的新興能源業務收入達79.22億元，為2019年的2.92倍，隱約見到怡斯萊收入快速增長。

蕭錦誠稱，怡斯萊去年收入折合40億元以上，增長主要源於江蘇張家港的氫化植物油(HVO)項目經過5年的生產試驗後，2020年終於投產，產量爬坡和產品於環保與品質上的溢價，一起推動收入向上。

張家港廠房現時生產規模為20萬噸HVO和10萬噸可持續航空燃油(SAF)。蕭介紹，HVO是把烹飪過後的種子油(地溝油)回收，淨化後把當中的植物脂肪改造成與柴油一樣的產品，客戶要在一般柴油混入多少，視乎其環保目標與負擔能力。技術可套用到SAF，差別僅為分子較短，切合飛機引擎設計，技術核心是在萬尺高空、攝氏零下40多度的氣溫也不會變稠，不會影響飛行，迎合未來全球航空業的龐大需求。

另一套技術是把農作物廢料內的糖分變成燃料，上月底就把首批850噸纖維素乙醇(CE)賣去歐洲。它百分百採用農作物廢料(粟米芯)生產，不必為了燃料供應「與民爭糧」，「粟米芯可視為現成太陽能儲存裝置，將佢拆返做糖可以整到好多嘢，第日飛機油同塑膠都得㗎。」

而這些產品之所以減碳，原因是人類沒吞下肚的地溝油、粟米芯及禾稈草等，歸根究柢是植物，未被收割時以光合作用吸收大氣中二氧化碳，不同於挖掘地底化石燃料會製造二氧化碳，「一噸HVO可避免排放3噸二氧化碳」。此外，一般人以為沒用的農作物殘餘，就地燒掉會產生煙霧，不然又會對堆填區構成壓力。

技術既已商業化，接下來就按市場需求和原料供給情況擴充產能，其馬來西亞新山的新廠房上周動工，預計兩年後起年產20萬噸SAF和15萬噸HVO，皆主要銷往歐洲，屆時公司的SAF年產能達到30萬噸，即疫情前香港國際機場每年航空燃油需求650萬噸的4.6%左右。

現時電動車大行其道，HVO等會否「冇掟企」？蕭錦誠不太同意，認為電動車只能滿足陸上交通的輕便出行的需求，海運和航空仍要環保上迭代的液態燃料。況且歐盟和日本等地區，以及個別航空公司經已訂下目標，大大提高SAF在航空燃油的使用比例。

談及未來的產品，蕭表示，江蘇和柔佛廠房都能製造生物石腦油(bio-nathpha)，不會用來製造煤氣，而是瞄準燃料以外石化工業的另一端──聚合物，「膠樽第日都可以由廢油嘅植物脂肪整」。他又透露，怡斯萊能用生物石腦油製氫，不必大費周章以可再生能源電解水分，也有符合環保原則的「綠氫」自用。

至於上市，蕭僅表示「初步有這方面的想法」，現階段還要補充企業團隊等，強調怡斯萊要布局全球，不僅限於大中華。