港股黑期輕微低水　紐油上周挫2%

2023年06月12日 07:48
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.01%，報103.55；港匯見7.8388；離岸人民幣(CNH)報7.1427；美元兌日圓處139.36；歐元報1.0749，英鎊報1.2578。金價處1,959.91美元。布油報74.42美元，紐油報69.86美元。比特幣靠穩，報2.59萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。
    ●道指上周五(9日)收升43點或0.13%，報33,876點；標指升4點或0.11%，報4,298點；納指升20點或0.16%，收報13,259點。全周計，道指漲0.34%，標指升0.39%；納指升0.14%，連升7周，創3年多最長按周升浪。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報19,320點，跌68點。
    ●6月恒生指數夜期收報19,340點，跌21點，低水50點，成交13,045張。
    ●紐約期油上周五收報每桶70.17美元，跌1.12美元或1.57%，全周累跌2%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.79美元，跌1.17美元或1.54%，全周累跌1.6%。
    ●紐約期金上周五收報每安士1,977.2美元，跌1.4美元或0.07%。全周則累升0.38%。
    ●英國富時100指數上周五收報7,562點，跌37點或0.49%；德國DAX指數收報15,949點，跌40點或0.25%；法國CAC指數收報7,213點，跌9點或0.12%。
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