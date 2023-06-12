港股黑期輕微低水　紐油上周挫2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.01%，報103.55；港匯見7.8388；離岸人民幣(CNH)報7.1427；美元兌日圓處139.36；歐元報1.0749，英鎊報1.2578。金價處1,959.91美元。布油報74.42美元，紐油報69.86美元。比特幣靠穩，報2.59萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●道指上周五(9日)收升43點或0.13%，報33,876點；標指升4點或0.11%，報4,298點；納指升20點或0.16%，收報13,259點。全周計，道指漲0.34%，標指升0.39%；納指升0.14%，連升7周，創3年多最長按周升浪。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,320點，跌68點。

●6月恒生指數夜期收報19,340點，跌21點，低水50點，成交13,045張。

●紐約期油上周五收報每桶70.17美元，跌1.12美元或1.57%，全周累跌2%；倫敦布蘭特期油收報每桶74.79美元，跌1.17美元或1.54%，全周累跌1.6%。

●紐約期金上周五收報每安士1,977.2美元，跌1.4美元或0.07%。全周則累升0.38%。

●英國富時100指數上周五收報7,562點，跌37點或0.49%；德國DAX指數收報15,949點，跌40點或0.25%；法國CAC指數收報7,213點，跌9點或0.12%。

●【專訪】怡斯萊蕭錦誠︰冀生物燃料取代石化產品

●高盛︰聯儲局或於7月重新加息0.25厘 明年減息0.75厘

●新盤銷情旺！周末一手市場成交210宗 按周大增11倍

●十大屋苑周末僅3宗成交 連續6周個位數

●東方日報B1：AI股熱潮料玩多兩年

●【東方日報產評】內需不足陷通縮 華得出招力催谷