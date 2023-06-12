調查：香港經濟今年料增長4.6%強過預期　星洲恐放緩

外媒報道，隨着消費者支出反彈，香港今年經濟增長預計將快過之前預測，惟隨着全球需求減弱，競爭對手新加坡的增長可能放緩。

外媒在6月1至7日對經濟學家進行的最新調查顯示，香港今年經濟增長將達到4.6%，高於此前估計的3.4%。調查並顯示，新加坡的國內生產總值(GDP)預計將增長1.4%，下調0.5個百分點。

在最新調查中，經濟學家將香港第二季增長預測上調1.7個百分點至3.3%，預計第三季將增長6.7%，第四季將增長7.1%。

此外，經濟學家對香港的通脹預期維持不變，今年和明年分別為2.4%和2.3%。

至於對新加坡整體通脹預測則上調，經濟學家現時預測全年為5%，高於之前的4.7%，2024年為3.1%，上次調查為2.8%。

Natixis SA高級經濟學家Gary Ng表示，香港經濟繼續在旅遊業支持下，出現消費驅動的反彈，提振短期周期性前景，不過全球經濟放緩及利率上升，仍對前景構成風險。

大華銀行高級經濟學家Alvin Liew表示，新加坡可能會在今年上半年陷入技術性衰退，主要是受製造業疲弱拖累。