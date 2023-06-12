【產經直播】議息在即 醒你本周輪證策略！

港股上周反彈，但成交持續淡靜，已連續3個交易日成交不足1,000億港元。展望本周將是央行超級議息周，美國聯儲局、歐洲和日本央行均將有利率決議。根據利率期貨，市場預期聯儲局較大機會在6月暫停加息，但仍要觀望周二(13日)公布的5月通脹數據會否帶來變數？本周市場較為波動？投資者有何部署策略？

想知如何部署，請即收看花旗輪證特約《輪證博弈》，隔星期一上午10:15於東網Money18 fb直播，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀以及訊匯證券行政總裁沈振盈坐陣，醒你最新窩輪部署攻略！

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