【產經直播】議息在即 醒你本周輪證策略！
2023年06月12日 10:08
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港股上周反彈，但成交持續淡靜，已連續3個交易日成交不足1,000億港元。展望本周將是央行超級議息周，美國聯儲局、歐洲和日本央行均將有利率決議。根據利率期貨，市場預期聯儲局較大機會在6月暫停加息，但仍要觀望周二(13日)公布的5月通脹數據會否帶來變數？本周市場較為波動？投資者有何部署策略？
港交所(00388)於6月19日將正式推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」證券交易，下一步更計劃推動以人民幣計價的證券納入「南向通」，讓內地投資者可直接用在岸人民幣資金買賣港股，降低資金南下時底面對的滙兌風險。消息能否刺激港股交投？對港交所有利？
首批暫有24隻股份納入雙櫃台名單，大部分為藍籌股，龍頭科企ATMXJ均榜上有名，其中阿里巴巴(09988)納入港股通指日可待？此外，本月迎來「618」購物節，是阿里及京東集團(09618)等電商促銷的重要日子，相關股份值博空間幾大？
比亞迪股份(01211)日前宣布旗下專業個性化新品牌，正式命名「方程豹」，料年內發布首款車型。目前比亞迪已擁有王朝、海洋、騰勢、仰望等四大品牌。而另一邊廂，美國龍頭電動車Tesla連升多個交易日，行業利好氣氛可否繼續帶動比亞迪再向上？
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