耀才：冀內地救市帶動港股脫困　下半年目標兩萬二

耀才證券研究部總監植耀輝表示，隨着息口去向明朗化，加上續憧憬內地會推出刺激經濟措施，以及推落後的情況下，恒指下半年表現有望改善；但在權重股缺乏炒作概念之前提下，恒指反彈力度亦相當有限，下半年目標暫看21,500至22,000點。板塊方面則續看好消費股、資源股及電氣設備股，另外美國上市之人工智能(AI)概念股亦值得留意。

芝商所客席講師譚家康表示，由於全球製造業收縮，儘管OPEC+(石油輸出國組織及盟國)多次減產，但對石油價格正面影響有限，油價向下勢頭應該持續；處於膠着的俄烏戰線，未來是否繼續僵持還是有望完結，將是油價的波動的催化劑。他更指，聯儲局對利率有轉鴿迹象，黃金下調幅度因而比想像中多，令黃金期貨的長倉明顯減少，投資者要格外留神。

芝商所客席講師盧楚仁指出，今年環球股票指數中，以納指和日經指數跑贏大市，分別上升31%和25%。因預期下半年美國息口見頂，再加上ChatGPT人工智能大熱，令到相關晶片股飆升，有望帶動納指在下半年繼續跑贏大市。日本經濟表現一枝獨秀，加上日本央行繼續實施寬鬆貨幣政策，相信日經指數有望挑戰歷史高位。同樣預期下半年息口見頂，美國10年期公債期貨價格亦有望見底回升。