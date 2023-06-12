缺水發難！Lordstown擬就拒絕注資控告鴻海

外媒報道，美國電動車初創公司Lordstown計劃對股東鴻海採取法律行動，確保該公司購買約10%的Lordstown股份，實現對公司注資的承諾，解救公司財困。

報道引述上周五(9日)曝光的美國證券交易委員會(SEC)申報文件，Lordstown在文件中直斥鴻海多次違反投資協議，使該公司遭受重大損害，如果鴻海拒絕執行先前同意的協議，以4,730萬美元(約3.69億港元)買入Lordstown約10%股份，將訴諸法律訴訟解決。

Lordstown表示，鴻海於2022年11月完成部分投資協議，購買約2,270萬美元A類普通股及3,000萬美元特別股，並同意在獲得美國外資投資委員會(CFIUS)核准後的10個工作日內，以4,730萬美元進一步買進約10%的普通股。Lordstown指出，上述交易已於4月25日獲CFIUS核准，要求兩家公司在2023年5月8日前完成最新一輪投資。然而，鴻海以Lordstown股價長期低迷恐遭強制退市、違反雙方投資協議為由，單方面拒絕履行新一輪投資。

Lordstown在5月警告，由於現金水位急劇下降，必須盡快找到合作夥伴以籌集資金，否則旗下唯一車款純電動卡車Endurance將被迫停產。