【高盛推介】聚焦美國重要數據、議息結果 兩手準備部署
2023年06月12日 11:17
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：市場繼續關注將於本周四(15日)晚結束的美聯儲議息會議，普遍料美聯儲將於本月暫停加息，並在7月恢復加息。此外，美國消費物價指數將於周二(13日)晚公布，美國生產物價指數則於本周三(14日)晚公布。美股指數上周五(9日)走勢靠穩，納指及道指均上升收市，標指則升不足5點收市。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周五獲資金轉向流入，有約30萬元。淡倉於上周5個交易日共錄得約120萬元資金流入。
道指方面，好倉於上周二至上周四共錄得約50萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周5個交易日共錄得約350萬元資金流入。
納指購10921，行使價16,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿12倍，低面值、低街貨。
納指沽10906，行使價11,940點，2023年12月15日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。
納指沽10886，行使價10,750點，2023年12月15日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿。
道指購10827，行使價34,950點，2023年9月15日到期，實際槓桿22.1倍，貼價、高槓桿。
道指沽10800，行使價30,000點，2023年9月15日到期，實際槓桿16.4倍，中年期、輕微價外。
道指沽10859，行使價30,850點，2023年9月15日到期，實際槓桿17倍，貼價。
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