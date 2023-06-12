李偉傑：港股19500點受阻 滙豐走勢偏強
2023年06月12日 11:19
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美國聯儲局本周將議息，華盛證券經紀部董事李偉傑稱，市場預計是次將暫停加息，惟對及後的加息步伐，則仍需繼續留意議息聲明。他表示，港股早前雖有升勢，惟恒指累積反彈幅度不小，加上利好消息有降溫迹象，預料恒指短線於19,500至19,800點見阻力，至於18,600點則為重要支撐位置。他指，港股現階段仍維持「炒股不炒市」，恒指缺乏上升動力，要待成交回暖才可能再度轉強。他同時補充，香港交易所(00388)推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」證券交易，短線催化作用或不明顯，但長遠對其仍有憧憬。
有傳領展(00823)正有意出售其在內地的7個物業項目，包括6個零售物業項目和一個辦公樓物業項目，領展回應報道指並無根據。李認為，集團內地整體業務去年佔比約12.6%，有效分散投資風險，加上領展早前進行供股集資，降低了負債比率，而且同時又完成收購新加坡項目，日後若繼續併購新項目，將有助集團提升估值。他補充，由於領展本地業務佔比較大，若經濟持續回暖會為其帶來動力，惟現階段反彈幅度有限，暫時上望50元水平。
滙豐控股(00005)股價近日偏強，李指，香港跟隨美國加息對本地銀行股有正面影響，加上滙控出售海外業務，有助其投資價值。他認為，滙控雖已觸及60元水平，惟股價反覆偏強，中線仍有望挑戰63元。