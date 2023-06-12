【高盛推介】騰訊見340元後升幅收窄 輪證點揀？
2023年06月12日 12:01
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(9日)反彈，升約0.4%，周一(12日)高開見340港元後升幅收窄，並曾倒跌。現報337.2元，升約0.4%。騰訊繼續進行回購，據其報表披露，騰訊於上周五在聯交所回購119萬股，涉資約4億元。此外，香港市場將於下周一(19日)正式推出港幣、人民幣雙櫃台模式，當中騰訊為首批人民幣雙櫃台證券之一。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四錄得約440萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三共錄得約1,670萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見北水於上周五繼續沽出騰訊，錄得約2.2億元資金淨賣出。
投資者如看好騰訊，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價370元以下、2個月期以上產品最高槓桿的騰訊購(16966)。高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(16666)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(66166)，遠牛選擇可留意騰訊牛(65997)，與現價有約15及30元收回距離。
騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿10.1倍，行使價370元或以下、2個月期以上產品最高槓桿。
騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿10.9倍，高槓桿、低面值。
騰訊購16313，行使價375元，2023年10月26日到期，實際槓桿7.6倍，中年期，時間值損耗較低。
騰訊牛66166，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，槓桿比率22.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品最高槓桿的騰訊沽(14710)。中年期選擇可留意騰訊沽(15526)，時間值損耗較低。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(61141)，遠熊選擇可留意騰訊熊(60842)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿11.4倍， 2個月期以上產品最高槓桿。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿6.6倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊熊61141，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，近熊。
騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。