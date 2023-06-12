【高盛推介】騰訊見340元後升幅收窄　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(9日)反彈，升約0.4%，周一(12日)高開見340港元後升幅收窄，並曾倒跌。現報337.2元，升約0.4%。騰訊繼續進行回購，據其報表披露，騰訊於上周五在聯交所回購119萬股，涉資約4億元。此外，香港市場將於下周一(19日)正式推出港幣、人民幣雙櫃台模式，當中騰訊為首批人民幣雙櫃台證券之一。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四錄得約440萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三共錄得約1,670萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，可見北水於上周五繼續沽出騰訊，錄得約2.2億元資金淨賣出。

騰訊購16966，行使價365.8元，2023年8月25日到期，實際槓桿10.1倍，行使價370元或以下、2個月期以上產品最高槓桿。

騰訊購16666，行使價380元，2023年8月28日到期，實際槓桿10.9倍，高槓桿、低面值。

騰訊購16313，行使價375元，2023年10月26日到期，實際槓桿7.6倍，中年期，時間值損耗較低。

騰訊牛66166，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，槓桿比率22.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿11.4倍， 2個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿6.6倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊熊61141，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，近熊。

騰訊熊60842，收回價370元，行使價372.8元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，遠熊。

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