科勒資本：私募投資者看好亞太區　對歐美悲觀

科勒資本(Coller Capital)發表新一期《全球私募股權晴雨表》(Global Private Equity Barometer)，報告顯示絕大部分的亞太地區有限合夥人(LP)都對亞太區私募投資市場在2023與2024年的前景感到樂觀，其中70%認為這兩年會是良好的初始投資年份(vintage year)。相比之下，北美及歐洲地區LP對亞太私募市場的前景則較為悲觀。

大部分的私募股權投資者認為，醫療健康與醫藥行業將會在未來兩年內創造有吸引力的投資機遇。同時，3/4的LP也同樣看好資訊科技(IT)與企業服務行業。對於能源行業，投資者對其中的細分領域看法不一，相比碳氫能源，他們普遍更看好可再生能源行業。

科勒資本亞洲區負責人金俊皓表示，儘管宏觀經濟前景尚未明朗，亞太地區投資者仍普遍看好私募市場的發展前景，他們絕大部分都計劃在未來12個月內增加或保持對另類資產的投資。LP相信，醫療健康與企業服務行業將尤其受惠於這一高漲的投資情緒。

就細分策略而言，大部分投資者都看好中值市場與特殊時機基金在未來兩年的表現。另外，隨着更多LP借助私募二級市場調整投資組合，高達3/4的LP相信該市場中將會出現有吸引力的投資機會。相較之下，LP對參與大型及超大型槓桿收購的普通合夥人(GP)的興趣有所下降，與5年前的看法差異顯著。LP也對槓桿收購的負債水平表示擔憂，有過半LP認為目前的債務比例過高。

科勒資本首席投資官Jeremy Coller表示，樂見投資者看好私募資本市場前景。市場正在經歷一場漫長而充滿挑戰的寒冬，但復甦的迹象已開始出現。投資者的首要任務，是仔細挑選出最佳的投資策略與行業。

此外，過去兩年間，投資者開展盡職調查的強度有所提升，其中以歐洲投資者最為明顯。盡職調查強度的提升，使LP出差的整體頻次達到了自疫情以來的最高水平。投資者也樂於出差參加行業會議與投資者大會，但是對通勤回辦公室上班的意願則有所降低。此外，有3/5的LP認為，商議條款是投資過程中的一大挑戰，比評估管理人與獲取基金投資機會更為棘手。對於激勵措施是否有利於促使LP對進行首次關帳的基金出資，投資者的觀點有較大分歧。

另一方面，對於人工智能(AI)技術在私募股權交易中的應用，投資者普遍持開放態度。有3/4的LP認為，AI可以在交易發起的過程中發揮作用。3/5的LP也認同AI可被應用於交易評估，以及支援交易完成後與被投企業的溝通工作。