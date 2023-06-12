恒生港股通紅利優選指數及港股通中國央企紅利指數登場

恒生指數公司周一(12日)推出恒生港股通紅利優選指數及恒生港股通中國央企紅利指數，以進一步豐富其因子指數產品，以助投資者建立多元化的投資組合。兩條新指數每隔兩秒計算及即時發布。相關因子指數系列旨在透過捕捉一個或多個長遠因子風險溢價，以提升投資組合的經風險調整後收益。

公司指，隨着紅利策略於因子指數中漸受青睞，過去3年亞太地區與股息相關的交易所買賣 基金出現強勁的資金淨流入。紅利策略作為一種防禦性投資方案，可為收益導向的投資者提供相對穩定的分紅，助其駕馭瞬息萬變的經濟環境。

恒生港股通紅利優選指數反映可通過港股通買賣在香港上市且擁有高股息的大型股及中型股的表現，揀選具備高股息及財務狀況良好的公司，冀為投資者帶來可持續收入，創造長期價值的同時避免其陷入股息陷阱。

最近央企備受市場關注，恒生指數公司推出恒生港股通中國央企紅利指數，旨在反映可通過港股通買賣並且第一大股東為內地央企的香港上市且擁有高股息的證券的整體表現。隨着央企改革持續推進，新指數將有助投資者抓緊與央企完善相關的投資機遇，並獲得長期穩定的收益。