陳政生：納指、日經已見逐步高位套利

轉眼又一星期，回顧過去一周，本欄曾指出美國納指及日本股市應該高位沽售獲利。目前兩市場走勢應驗預期。

上周亦開始提及，追落後者可考慮東南亞地區，即東協市場，相關投資項目可考慮東協基金。今期想跟大家分享的，主要從技術分析作切入點，相關基金指數可參考富時東協指數(FTSEASEAN)為參考基準，該指數涵蓋東協地區各個不同類型的上市公司股份，屬於市場上較受關注的一個基準指數，有興趣投資東協市場的可以這個基準指數作參考。該基準指數過去一年介乎757至906，現時處於827。

FTSEASEAN技術形態現早晨之星

若觀察周線圖，以技術分析來說明，過去三周剛出現「早晨之星」。下圖闡述過去一年先後兩次(2021年10月及2022年3月)於出現早晨之星後的指數走勢，兩次皆出現連續性反彈，此其一！其二是MACD剛出現牛叉距，預示指數有繼續攀升的概率較大！基於上述兩項技術指標，暫時可判斷短線投入作追落後的空間明顯！過去多個月向大家以技術形態分析了納指、港股、日經、黃金等等，往後均出現不同程度的吻合。

美匯續回助風險資產

美匯指數今年的高位為3月8日，當時日中高位貼近106，其後美匯指數輾轉於101-104徘徊，自去年12月尾大跌後，整體趨勢暫時都是屬於窄幅下行局面。

以日線圖作分析，美匯指數之MACD出現兩階段熊差距，分別為2023年1月及3月。從圖中顯示當出現該情況後，美匯走低的概率明顯。本周中段美匯開始由由牛差距變為熊差，因此我們可暫時判斷美匯回軟之勢或可延續！

美匯會否絕地反彈繼而影響全球風險資產？

美聯儲局將於6月14日公布加息與否，以最新的利率期貨顯示，加息機率少於30%。然而，假若美國出奇不以加息0.25%的話，相信美匯有機會向上突破途中的下降通道頂部，市場定必出現某程度的恐慌性拋售，從而影響全球風險資產！這點絕不能小窺！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生