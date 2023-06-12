賣車以外大戰略？Tesla欲一統歐美充電網絡

面對傳統車廠紛紛轉戰電動車市場，加上其他初創公司崛起，行業龍頭特斯拉(Tesla)日漸感到威脅。然而，在整車業務背後，充電服務可能才是Tesla長遠致勝的關鍵。

外媒報道，繼福特之後，美國另一大車廠通用汽車也採用Tesla的北美充電規格，未來通用的車主，可使用Tesla在北美超過1.2萬座的超級充電站(Tesla Superchargers)網絡為坐鴐充電，意味北美三大電動車商在充電硬體方面已經統一規格。

由於2025年Tesla獨特的充電接口將會被安裝到福特和通用的電動車上。根據金融服務公司Piper Sandler的調查數據，至2030年，Tesla可從這兩大車廠身上賺取高達30億美元充電財。另外，據投行Evercore ISI估計，到2030年，Tesla超級充電網絡將產生40億至60億美元的總收入，其中約11億美元來自非Tesla客户。

目前Tesla的充電網絡已覆蓋北美、亞洲、歐洲及中東大部分地區，根據公司提交的文件，第一季Tesla在全球建立近5,000個充電站，以及超過4.5萬個充電樁和連接器。目前Tesla的北美充電標準(NACS)是全面壓倒CCS(組合充電系統)，其充電規格可望統一。市場人士認為，Tesla已經建立全美最大的充電網絡，其他車廠的加盟，讓Tesla大發「充電財」，其充電規格是Tesla最精明、最具戰略意義的策略。

Tesla去年在全球銷售超過130萬輛電動車，預計今年全球銷售可達180萬輛。