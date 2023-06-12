筲箕灣傲華上載樓書　開放戶190方呎起

港島新盤部署推售，協成行發展旗下筲箕灣住宅項目傲華周一(12日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網，項目為一幢樓高23層的住宅大樓，提供156伙，實用面積最細的連平台特色戶由190方呎起。

據樓書顯示，項目提供的戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由190至737方呎，以一房戶為主打。標準戶樓層每層設8伙，提供兩部升降機。全盤面積最細及最大的單位均屬特色戶，最細為3樓B室，實用面積190方呎，開放式間隔，連75方呎平台。而最大單位屬頂層連天台戶，為26樓C室，實用面積737方呎，三房間隔，內置樓梯連564方呎天台。

資料顯示，該盤不設停車位。建築分布上，項目的地下及1樓設商店，2樓屬會所，3樓及對上樓層為住宅單位範圍。該盤位於筲箕灣東大街121號，預計關鍵日期為2025年5月31日。

該公司總經理方添輝表示，計劃短期內對外開放設於鰂魚涌英皇道1001號的項目展覽廳及示範單位 。

該公司物業銷售主管張詩敏表示，該盤將主力推出一房及兩房戶型，項目展覽廳內的3個示 範單位，亦有涵蓋相關戶型的單位。