滙豐推HSBC Innovation Banking　逾10名員工在港陸續上任

滙豐宣布，推出HSBC Innovation Banking(暫名：滙豐創新銀行)，將前硅谷銀行英國分行(SVB UK)納入旗下，並將於美國、香港及以色列設立專責團隊，專門為不同範疇的創新企業及相關投資者提供連繫全球的銀行服務。

滙豐集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)表示，隨着世界級團隊加入，配合滙豐的財務實力及環球網絡，其優勢將延續及擴大，進一步為創新企業及其創辦人和投資者提供支持。未來，全新的專責團隊會幫助他們在發展過程的不同階段，全力推動增長及邁向國際。

HSBC Innovation Banking UK在英國及北歐有超個650名員工。在美國灣區、波士頓及紐約市，亦已組成逾40人的團隊。超過20名新聘請的銀行家將常駐以色列特拉維夫。在香港，逾10名員工會陸續上任，進一步增加滙豐在香港及亞太區新經濟領域的專才。

滙豐近期提升多項針創新經濟企業的銀行服務，包括在香港及內地為初創和科技企業設立總額達30億美元的「滙豐新經濟信貸基金」，並推出創投債務融資，為業務處於發展初期的企業推出切合所需的專屬融資方案，讓公司選擇在融資方案架構內加入認股權證。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，新經濟企業在推動經濟增長上扮演領航的角色。該行積極為創新企業生態圈提供更佳的支援，隨着新的專責團隊在香港成立，將進一步增強我們的服務能力，配合已獲創投基金支持的企業所需。憑藉滙豐的專業知識和環球網絡，將繼續為創新企業開啟嶄新機遇，幫助他們加快增長速度和走向世界。

除了融資方案，滙豐更透過一系列的服務，以及與生態圈內不同機構合作，為處於發展初期的企業擴闊發展空間。