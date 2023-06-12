保誠澳門分行開幕　稱為落實大灣區策略里程碑

保誠保險公布，轄下的澳門分行周一(12日)正式開幕，標誌着公司落實大灣區策略的重要里程碑。保誠保險香港行政總裁林智剛表示，澳門與香港及珠海等鄰近地區聯繫緊密，是保誠拓展大灣區市場的策略重心。

保誠集團執行總裁華康堯(Anil Wadhwani)表示，保誠作為一家擁有175年歷史的企業，進駐澳門市場這個新機遇實在令人振奮。保誠憑藉環球專業知識及開拓進取的精神為當地提供產品及服務，銳意成為客戶值得信賴的合作夥伴，幫助他們活出豐盛人生，規劃一個更有財務保障的將來。我很榮幸能將保誠帶到澳門，並對面前的所有機遇感到無比興奮

公司指，將致力滿足澳門市民於健康保障需求的決心。大灣區的總人口逾8,600萬，其2022年的區內生產總值更超過13萬億元人民幣。進軍澳門市場後，保誠的業務將遍布整個大灣區內的11個城市。

保誠保險(澳門分行)總經理馬竹豪替，近年澳門及大灣區內的私營醫療服務需求殷切，隨着澳門政府積極發展「大健康產業」及「現代金融業」，為保誠進駐澳門市場創造了極為有利的營運環境及發展空間，將發展本地技能和人才，並為澳門經濟發展作出貢獻。