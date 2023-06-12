周樂樂：歐美經濟增長趨緩影響內地出口數據

上周市場先抑後揚，主要指數多數收跌。其中，深證、創業板指分別跌-1.86%、-4.04%；上證指數小漲0.04%。申万一級行業中，11升20跌，其中，漲幅前三的行業是通信（2.95%）、傳媒（2.82%）及銀行（2.66%）；跌幅前三的行業是電力設備（-4.34%）、美容護理（-3.89%）及國防軍工（-3.69%）。上周市場出現探底回升跡象。前半周部分指數創本輪調整以來新低，後半周科技板塊強勢反擊，帶動全市場企穩反彈。

國內消息，5月出口數據增速大幅回落，較4月下降16個百分點，低於市場預期，其中，前期訂單的積壓基本消失。認為歐美經濟增長趨緩，海外需求總額尚未改善，中美摩擦不斷對出口形成壓制，疊加去年同期高基數效應的影響，整體數據仍未見好轉。另外，多家國有大行將於8日正式調整人民幣存款利率。認為此舉有利於緩解銀行淨息差的壓力，因此短期內LPR調降的概率不大。還有，國家支持經濟的方向更加明確，國家金管部門表示後續金融監管有望繼續強化和深入，金融政策將加大服務實體經濟力度，將緊抓恢復和擴大有效需求，加大新型消費和服務消費金融支持，促進新能源汽車、綠色家電等大宗消費。此外，5月份CPI數據出爐，環比下降0.2%，為連續四個月下滑；PPI環比下降0.9%，同比下降4.6%，降幅亦有所擴大。筆者認為，下半年CPI同比漲幅有望溫和上行，而目前較低的物價中樞和通脹水平，為後續積極的財政政策和穩健的貨幣政策留出更多寬鬆空間。

海外市場，拜登簽署關於債務上限的法案，提高美國31.4萬億美元的債務上限並削減聯邦支出。認為美國債務違約風險逐步消除，市場焦點將聚焦經濟狀況。美國5月ISM非製造業指數較上月下降至50.3%，低於預期。認為美國經濟下行壓力或逐漸開始體現，使市場預期美聯儲儘早暫停加息。另外，世界銀行上調今年全球經濟增速，但下調明年全球經濟增速，全球經濟增長將在今年下半年顯著放緩，長期復蘇動能減弱，因此全球金融與財政風險仍存在較大不確定。

展望後市，無論從空間還是時間，本輪調整都較為充分，主要的下跌階段或已過去，市場有望逐步開啟修復行情。投資策略來看，關注低估值投資機會，關注兩大方向：國家大力資本市場發展來支持企業上市融資，支持先進製造業、創新科技等發展，資金將聚焦國策支持的結構性產業機會；國家將推出刺激需求回升的政策，將有望使低迷的消費品與服務業進入周期回升。

勝利證券副首席運營官 周樂樂